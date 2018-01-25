Захарова рассказала о контактах России и Турции по Сирии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Москва обсуждает с турецкими партнерами курдскую проблематику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, обсуждает. Об этом постоянно говорил (глава МИД РФ Сергей) Лавров и другие российские представители, и делается все по вовлечению курдских политических сил в урегулирование ситуации, в частности, в Сирии, и не только в Сирии", — сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о контактах РФ с турецкой стороной на фоне ситуации на севере Сирии.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

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