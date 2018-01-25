МККК пропустит конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

ДАВОС, 25 янв – РИА Новости. Международной комитет Красного Креста получил приглашение на конгресс национального сирийского диалога в Сочи, но не примет в нем участия, так как гуманитарные темы не находятся в центре внимания форума, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 29-30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены ООН, страны-постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан.

"Да, мы получили приглашение. Когда я посмотрел на программу Сочи, я не увидел, что гуманитарные вопросы находятся в центре внимания конгресса. Так что мы не думаем, что можем внести значительный вклад в конгресс. Исходя из того, что программа Сочи находится вне вопросов нашей компетенции, мы не будем принимать участие во встрече", — сказал Маурер.

Маурер подчеркнул, что МККК продолжит предлагать свои услуги в переговорах, которые затрагиваются важные гуманитарные вопросы, в том числе темы доступа, безопасности и заключенных. В частности, Красный Крест постоянно участвует в астанинском процессе и готов способствовать проведению гуманитарных эвакуаций, если соглашения о них будет достигнуто сторонами.

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