Захарова прокомментировала планы США сохранить военное присутствие в Сирии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Планы США сохранить военное присутствие в Сирии не способствуют политическому урегулированию ситуации в этой стране на основе резолюции ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Из слов господина Тиллерсона мы поняли, что американские партнеры намерены отныне делать ставку на политический подход. Вместе с тем, в качестве целей своих действий американцы по-прежнему провозглашают устранение от власти законно избранного президента Сирии. Объявлено о том, что Вашингтон намерен сделать бессрочным американское военное присутствие на территории этого, подчеркиваю, суверенного государства. Мнением на сей счет правительства этой страны, которая является полноправным членом ООН, американцы интересоваться почему-то не стали. Убеждены, что такой подход противоречит международному праву и не способствует политическому урегулированию внутрисирийских проблем на основе резолюции 2254 СБ ООН", — сказала Захарова.