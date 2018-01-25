Курды заявили, что Турция не смогла продвинуться в Африне

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Курды утверждают, что турецким войскам по итогам шести дней операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне не удалось продвинуться вглубь территории района.

Как заявил официальный представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) Редур Хелил, у Турции нет реального военного прогресса в Африне. "Наши силы оказывают ожесточенное сопротивление, наши люди демонстрируют великую стойкость", — говорится в пресс-релизе SDF за подписью его официального представителя.

В Турции заявляли, что за время операции турецкие войска продвинулись вглубь Африна на 5 километров. Генштаб страны регулярно сообщает об уничтожении объектов курдских формирований в сирийском регионе.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.