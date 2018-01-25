Турция призвала США прекратить поддержку сирийских курдов

АНКАРА, 25 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. США должны прекратить вооружать курдские формирования в Сирии, если они не хотят столкнуться с Турцией "лицом к лицу", заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в четверг.

"Руководство США не хочет столкнуться с Турцией лицом к лицу (в Сирии), и мы, Турция, тоже не хотим этого. Чтобы такого не произошло, есть ясный путь: прекращение оказываемой поддержки террористам", — сказал Боздаг в эфире телеканала Ahaber, имея в виду военную поддержку, оказываемую США курдским вооруженным формированиям.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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