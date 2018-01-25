Ассирийская община и ФПО примут участие в конгрессе в Сочи

БЕЙРУТ, 25 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Представители христианской — ассирийской общины и представители движения "Фронт перемен и освобождения" (ФПО) примут участие в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, сообщил РИА Новости член секретариата сирийской молодежи, входящего в оппозиционный ФПО Ахикар Исса.

"Мы, как представители сирийского "Фронта перемен и освобождения" и оппозиционной московской платформы были приглашены (на конгресс в Сочи) и мы согласны участвовать. А так же мы получили другое приглашение по линии христиан Джазиры (северо-восточная часть Сирии), ассирийской христианской общины", — сказал Исса.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев от имени России, Ирана и Турции отправил приглашения для участия в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, который пройдет 30 января. Приглашение также было направлено представителям ООН и наблюдателям от Великобритании, Китая, США и Франции — как стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Египту, Иордании, Ираку, Казахстану, Ливану и Саудовской Аравии.