США обеспокоены, что операция в Африне может привести к эскалации конфликта

ДАВОС (Швейцария), 25 янв — РИА Новости. США обеспокоены тем, что операция Турции в Африне может привести к эскалации в Сирийской Арабской Республике (САР) и конфликту с "Сирийскими демократическими силами" (SDF), заявил помощник президента США по внутренней безопасности и контртерроризму Томас Боссерт на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

"Турция должна помнить о возможной эскалации в связи с тем, что они продвигаются в Сирию и Африн", — заявил Боссерт.

"Турция имеет оправданную озабоченность здесь в связи с подразделениями сил SDF", — добавил он.

При этом помощник президента США отметил, что есть более важная стратегическая цель — стабильная Сирия.

"Я считаю, что Турция хорошо понимает, что такое долгосрочные и краткосрочные стратегические цели. Я просто молюсь за их долгосрочное стратегическое терпение", — сказал Боссерт.

"Я бы предпочел, чтобы сейчас они вышли из конфликта в Африне", — заключил помощник президента США.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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