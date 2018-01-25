США обеспокоены, что операция в Африне может привести к эскалации конфликта

ДАВОС (Швейцария), 25 янв — РИА Новости. США обеспокоены тем, что операция Турции в Африне может привести к эскалации в Сирийской Арабской Республике (САР) и конфликту с "Сирийскими демократическими силами" (SDF), заявил помощник президента США по внутренней безопасности и контртерроризму Томас Боссерт на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Турция должна помнить о возможной эскалации в связи с тем, что они продвигаются в Сирию и Африн", — заявил Боссерт.
"Турция имеет оправданную озабоченность здесь в связи с подразделениями сил SDF", — добавил он.
При этом помощник президента США отметил, что есть более важная стратегическая цель — стабильная Сирия.
"Я бы предпочел, чтобы сейчас они вышли из конфликта в Африне", — заключил помощник президента США.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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