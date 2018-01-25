АНКАРА, 25 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара считает, что предложение США о 30-километровой зоне безопасности на севере Сирии обсуждать пока рано из-за отсутствия доверия между странами, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в четверг.
"У нас (с США) произошла потеря доверия. Пока оно не будет восстановлено, пока не будут сделаны четкие шаги по его воссозданию, считаю неправильным обсуждать эти темы (о зоне безопасности). Мы не знаем, какие у них намерения, но сначала нужно устранить атмосферу недоверия", — цитирует Чавушоглу газета Yeni Safak.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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