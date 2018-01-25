АНКАРА, 25 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара считает, что предложение США о 30-километровой зоне безопасности на севере Сирии обсуждать пока рано из-за отсутствия доверия между странами, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в четверг.

Накануне Чавушоглу заявил, что США предложили Турции создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности, чтобы избежать столкновения турецких и американских военных. Глава МИД Турции и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели во вторник в Париже переговоры на полях встречи по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия. США и Турция имеют серьезные разногласия в связи с поставками американского оружия курдским вооруженным формированиям в Сирии.

"У нас (с США) произошла потеря доверия. Пока оно не будет восстановлено, пока не будут сделаны четкие шаги по его воссозданию, считаю неправильным обсуждать эти темы (о зоне безопасности). Мы не знаем, какие у них намерения, но сначала нужно устранить атмосферу недоверия", — цитирует Чавушоглу газета Yeni Safak.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.