В Минобороны прокомментировали заявления USAID по Ракке

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Нынешняя политика Запада и, в частности, агентства USAID так и оставит сирийскую Ракку в руинах, раз западные "партнеры" хотят восстановить там только водопровод и электричество, но не жилые дома, заявили журналистам в среду в Минобороны России.

Так в российском военном ведомстве прокомментировали незаявленный визит главы американского агентства по международному развитию USAID Марка Грина, который он 22 января сделал "в опустошенную ковровыми бомбардировками международной коалиции Ракку".

"Вызывает недоумение логика заявлений Марка Грина… Сначала господин Грин заявил, что "здесь (в Ракке) повсюду одни разрушения, это невозможно передать словами". Но как только дело дошло до вопросов оказания реальной помощи населению, глава USAID сразу осёкся: "Наша миссия – стабилизация, а не реконструкция", — напомнили в МО РФ.

Правда, под "стабилизацией" Грин "понимает не обеспечение остающихся без крова и пищи жителей Ракки продуктами и предметами первой необходимости, как это делает Россия в Алеппо и других городах, а только "ремонт водопровода и электричества", отмечает Минобороны.

"Что будут делать с электричеством и водопроводом, но без жилья нынешние обитатели и сотни тысяч беженцев из Ракки, главе крупнейшей в мире американской государственной организации, специализирующейся на оказании помощи беднейшим странам, как-то неважно. Тем более что даже эти мероприятия USAID, по словам Грина, планирует профинансировать не из бюджета США, а за счет "давления на союзников для получения от них помощи", — недоумевают в МО РФ.

"С такими подходами и, самое главное, темпами западных стран по восстановлению ими же уничтоженной Ракки, город так и останется в руинах. А всем нынешним жителям придется искать себе другое место для проживания", — резюмирует российское военное ведомство.

Ракка с 2014 года находилась под контролем боевиков запрещенной группировки "Исламское государство"*. В 2017 году город был освобожден отрядами "Сирийских демократических сил" (СДС) при активной поддержке США.

Сейчас Ракка остается под контролем СДС, там же действуют американские военные и гражданские специалисты, несмотря на протесты официального Дамаска, который не давал США разрешения на проведение операции на своей территории.

По данным Минобороны России, в ходе военной операции город был сильно разрушен, что подтверждают фотографии, опубликованные журналистами, которые освещали визит главы USAID.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) — структура федерального правительства США, отвечающая за невоенную помощь Соединенных Штатов другим странам. На финансирование программ USAID ежегодно выделяется около 1% федерального бюджета США.

USAID работает в странах Африки, Азии и Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы и Евразии. В России USAID работало с 1992 по 2012 годы.

* Запрещенная в России террористическая организация

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