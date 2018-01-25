В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция – шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Дамаск – три, Дераа – два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции: в населенный пункт Умм-Эль-Амад провинции Алеппо местному населению доставлено 2,4 тонны продуктов питания, в населенный пункт Дамаск — также 2,4 тонны продуктов. В течение суток медицинскую помощь получили 173 человека.

В Минобороны также отметили, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Мбаркия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2338.