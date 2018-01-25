Источник заявил об ошибках команды Трампа в релизе по разговору с Эрдоганом

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Выпущенный Белым Домом пресс-релиз о состоявшемся в среду телефонном разговоре президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана неточно отражает их содержание, сообщает в четверг газета Hurriyet со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

Как накануне сообщил Белый Дом, Трамп призвал Эрдогана обеспечить деэскалацию насилия в Сирии в связи с операцией ВС Турции в Африне. В свою очередь, пресс-служба Эрдогана сообщила о том, что турецкий лидер призвал Трампа прекратить поставки оружия курдским вооруженным формированиям в Сирии.

По информации источника в администрации Эрдогана, Трамп не делал заявлений о своей озабоченности по поводу эскалации насилия из-за операции в Африне. Источник также сообщил, что Эрдоган в ходе разговора напомнил Трампу о его обещании прекратить военную помощь силам самообороны сирийских курдов.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>