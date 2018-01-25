АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Выпущенный Белым Домом пресс-релиз о состоявшемся в среду телефонном разговоре президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана неточно отражает их содержание, сообщает в четверг газета Hurriyet со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.
По информации источника в администрации Эрдогана, Трамп не делал заявлений о своей озабоченности по поводу эскалации насилия из-за операции в Африне. Источник также сообщил, что Эрдоган в ходе разговора напомнил Трампу о его обещании прекратить военную помощь силам самообороны сирийских курдов.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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