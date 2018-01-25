США заявили о намерении укрепить сотрудничество с Египтом по Сирии

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и его египетский коллега Самех Шакри в ходе телефонного разговора договорились укреплять сотрудничество в рамках мирного урегулирования в Сирии на площадке в Женеве, говорился в заявлении госдепартамента.

"Они договорились о важности тесного сотрудничества в целях укрепления возглавляемого ООН политического процесса в Женеве в качестве единственного жизнеспособного механизма урегулирования конфликта в Сирии. Они также обсудили важность укрепления стратегических отношений между нашими двумя странами", — заявили в госдепе.