МИД России указал на "закулисные договоренности" США с боевиками в Сирии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США не нужны инструменты для проведения честного расследования в Сирии, они опираются на договоренности с антиправительственными боевиками, заявили в МИД РФ.

Постпред РФ Василий Небензя ранее заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), заявила в ответ постпред США при ООН Никки Хейли.

"В США твердо определились с правыми и виноватыми, исходя из собственных геополитических амбиций и опираясь на закулисные договоренности с антиправительственными боевиками. Видим, что в установлении истины Вашингтон не заинтересован", — говорится в заявлении МИД РФ.