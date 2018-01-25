В МИД рассказали, какой сценарий США пытаются разыграть в Сирии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США, обвиняя Дамаск в химатаках, навязчиво стремятся разыграть в Сирии те сценарии, которые они осуществили в бывшей Югославии, Ираке и Ливии, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

Постпред РФ Василий Небензя ранее заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), заявила в ответ постпред США при ООН Никки Хейли.

"Навязчивое стремление США разыграть применительно к Сирии сценарий в стиле того, что они ранее проделали в бывшей Югославии, Ираке и Ливии, видно невооруженным взглядом. Мировому сообществу пора всерьез задуматься о происходящем. А Вашингтону советуем взвесить, куда его может завести курс на слом отношений с Россией. Отвечает ли это интересам американского народа?" — говорится в заявлении МИД РФ.

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