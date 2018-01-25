МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия призывает партнеров дистанцироваться от договоренностей, достигнутых с США в Париже на встрече по расследованию химатак, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

Постпред РФ Василий Небензя ранее заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), заявила в ответ постпред США при ООН Никки Хейли.

"Многие участники парижской встречи, которых посредством присоединения к принятым там документам пытаются повязать соответствующими обязательствами, мы уверены, понимают нечистоплотность тех, кто стоит за так называемым "партнерством". Призываем коллег подумать, к чему клонят США, и дистанцироваться от этой рискованной авантюры, не имеющей ничего общего с целями, заявленными ее организаторами", — говорится в заявлении МИД РФ.