МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия призывает партнеров дистанцироваться от договоренностей, достигнутых с США в Париже на встрече по расследованию химатак, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.
"Многие участники парижской встречи, которых посредством присоединения к принятым там документам пытаются повязать соответствующими обязательствами, мы уверены, понимают нечистоплотность тех, кто стоит за так называемым "партнерством". Призываем коллег подумать, к чему клонят США, и дистанцироваться от этой рискованной авантюры, не имеющей ничего общего с целями, заявленными ее организаторами", — говорится в заявлении МИД РФ.
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