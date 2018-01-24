Ракета с территории Африна попала в мечеть в Килисе

АНКАРА, 24 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Восемь человек получили ранения в результате попадания ракеты из сирийского Африна в мечеть в центре турецкого города Килис на турецко-сирийской границе, заявил губернатор провинции Килис Мехмет Текинарслан в среду.

Ранее в среду турецкие СМИ сообщили о 15 пострадавших в результате нового ракетного обстрела Килиса.

"Полчаса назад (около 18.30 мск) еще две ракеты поразили Килис. Одна попала в мечеть Чалык во время намаза. Погибших нет, восемь раненых, но двое в очень тяжелом состоянии. Вторая ракета попала в жилой дом в 100 метрах от мечети. Там пострадали от дыма по меньшей мере пять человек, их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие уже отправлены в больницу", — сказал губернатор в эфире телеканала NTV

В воскресенье местные власти сообщили, что один человек погиб и 46 пострадали в результате обстрела города Рейханлы провинции Хатай на юге Турции с территории Африна, семь человек были ранены при ракетном обстреле Килиса.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.