Москва продолжает работу по организации Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Москва продолжает работу по организации Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

Конгресс сирийского нацдиалога состоится 29-30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тысячи представителей сирийского общества.

"В настоящее время мы продолжаем работать над организацией Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который призван помочь реализовывать достигнутые в СБ ООН договоренности", — сказал он, выступая на XXVI международных Рождественских образовательных чтениях.

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