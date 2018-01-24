Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Сирию

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону Сирию, в том числе обстановку на севере этой страны, а также подготовку ко встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу национального диалога в Сочи, сообщили в среду в МИД РФ.

"Рассматривалась ситуация с урегулированием конфликта в Сирии, в том числе ход операций в северных районах и подготовка к встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, который нацелен на продвижение мирного процесса под эгидой ООН. Лавров акцентировал, что только сами сирийцы вправе определить будущее своей страны", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Конгресс нацдиалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.