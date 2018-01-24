Операция Турции в Африне не должна ослабить борьбу с ИГ*, заявили в Берлине

БЕРЛИН, 24 янв – РИА Новости. Военная операция Турции против курдских формирований в сирийском Африне не должна привести к ослаблению борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*, (ИГ*, запрещена в России) заявила на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Операция против курдских формирований не должна привести к ослаблению борьбы с террористической группировкой ИГ* на востоке Сирии", — сказала Деммер.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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