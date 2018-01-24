Власти Германии озабочены операцией Турции в Африне

БЕРЛИН, 24 янв – РИА Новости. Власти ФРГ с большой озабоченностью следят за сообщениями о турецкой военной кампании в сирийском Африне, выступают за сохранение территориального суверенитета Сирии, заявила на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Правительство ФРГ, конечно, с большой озабоченностью следит за сообщениями о турецкой военной интервенции в регионе Африна и на востоке Сирии. Правительство ФРГ выступает в рамках резолюции СБ ООН… за сохранение территориального суверенитета Сирии", — сказала Деммер.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

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