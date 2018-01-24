В МИД назвали заявления США по расследованию химатак в Сирии трескотней

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал "трескотней" заявления США о том, что Россия якобы отказывается от расследования случаев химатак в Сирии, по словам замминистра, именно Москва настаивает на всестороннем расследовании всех "химических" инцидентов, причем не только в САР.

"Обращаю внимание, что все эти пустопорожние рассуждения, трескотня американских официальных лиц на тему отказа России от расследования случаев применения химоружия в Сирии не просто не имеют ничего общего с действительностью, но, по сути дела, являются грубейшим приемом клеветнического характера", — сказал Рябков РИА Новости.

"Достаточно прочитать проект резолюции СБ ООН, который был внесен нашим постпредом вчера и представлен на рассмотрение членов Совета Безопасности, чтобы убедиться, что именно Россия выступает за полное и всеобъемлющее расследование случаев применения химического оружия в Сирии и где бы то ни было еще. Причем независимо от того, кто такое оружие применяет", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

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