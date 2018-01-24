МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе визита в Сирию обсудил сотрудничество при расследовании преступлений против российских военных, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В рамках визита Бастрыкин встретился, в частности, с начальником Бюро национальной безопасности САР Али Мамлюком и с начальником Управления военных судов Минобороны САР Мухаммедом Канджу Хассаном.

"Стороны обсудили вопросы, связанные с межведомственным взаимодействием при расследовании преступлений против российских военнослужащих, а также международных преступлений, ежедневно совершаемых сторонниками запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в отношении мирного населения Сирии. Александр Бастрыкин также посетил российскую военную базу Хмеймим, где провел совещание с военными следователями СК РФ", — сказала Петренко.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>