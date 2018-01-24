Следственный комитет договорился о сотрудничестве с сирийскими коллегами

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сирия передаст России материалы уголовных дел в отношении россиян, уехавших в САР воевать на стороне террористов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Председатель СКР и представители правоохранительных органов Сирийской Арабской Республики договорились о передаче сирийской стороной материалов уголовных дел в отношении российских граждан, которые выехали в республику с целью участия (в боевых действиях) на стороне террористических группировок в Сирии", — сказала она.

Петренко отметила, что уже имеющийся у СК России опыт расследования подобных преступлений позволит российским следователям привлечь к уголовной ответственности всех лиц, как вступивших в ряды террористических организаций, так и совершивших другие преступления.

"По итогам рабочей встречи сторонами достигнута договоренность о подготовке межведомственного соглашения о сотрудничестве", — добавила Петренко.

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*Террористическая организация, запрещенная в России