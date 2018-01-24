В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинции: Латакия – два, Алеппо – один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция. В населенный пункт Суран провинции Хама доставлены продукты питания общим весом 2,4 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 27 человек.

В Минобороны также отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Телль-Анбар провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2337.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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