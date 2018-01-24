Российские военные доставили подарки детям беднейших районов Хомса

ХОМС (Сирия), 24 янв — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили подарки в детские учреждения беднейших районов города Хомс.

В ходе гуманитарной акции в Хомсе детям детского сада "Коус Казах" (радуга) российские военные привезли сладости, игрушки и школьные принадлежности, собранные юнармейцами в России. После войны в Хомсе осталось всего два государственных детских сада, "Коус Казах" — один из них. Он находится в одном из беднейших районов города, где живут беженцы, — Эз-Захра.

Детский сад посещают 85 детей, большая часть — дети, потерявшие отцов и братьев во время войны. Об этом рассказала журналистам директор учебного заведения Альмир Сулейман. "Российские военные впервые приехали к нам. Дети в садике не старше пяти лет. Они появились на свет во время боевых действий в Сирии, большая часть — из семей, которые сильно пострадали в годы войны. И сегодня на их лицах улыбки. Мы очень благодарны", — сказала она.

Ученики школы имени Имада Ид-Дина Юсефа в районе Аль-Мухаджирин, куда военные грузовики привезли подарки после визита в детский сад, готовились к встрече представителей ЦПВС два дня, сообщила журналистам ее директор Тагрид Али.

"Самое главное — теперь в Хомсе безопасно. За это большое спасибо российским военным и сирийской армии. У нас около сотни учеников — дети беженцев и дети из неполных семей, потерявшие кормильца во время войны. Дети очень рады подаркам. К встрече российских военных они готовились два дня", — рассказала она на праздничной линейке.

Слова благодарности в адрес российских военных звучат и от российских детей. Перед новым годом бойцы российской группировки войск в Сирии получили письма от кадетов и суворовцев с поздравлениями и словами поддержки. По окончании гуманитарной акции в Хомсе участвовавшие в ней военные полицейские написали ответные письма российским детям.

Представители ЦПВС регулярно объезжают различные районы Сирии, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи Центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.