ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Любые механизмы расследования применения химоружия легитимны только с одобрения СБ ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы должны преодолеть разногласия, вовлечься в диалог и попытаться вернуть утраченное единство Совета. На это и направлено наше предложение", — добавил постпред РФ.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН во вторник заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции.
США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
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