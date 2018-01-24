ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Любые механизмы расследования применения химоружия легитимны только с одобрения СБ ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Никакие комиссии, партнерства или так называемые независимые механизмы в этой области не будут легитимны, если они не будут одобрены Советом Безопасности. Надо исходить из этого", — сказал Небензя.

"Мы должны преодолеть разногласия, вовлечься в диалог и попытаться вернуть утраченное единство Совета. На это и направлено наше предложение", — добавил постпред РФ.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН во вторник заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции.

США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), заявила постпред США при ООН Никки Хейли.