ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Россия настаивает на расследовании предполагаемых случаев использования химоружия в Сирии, заявил постпред России Василий Небензя.

"Никто больше нас не требовал расследования — именно профессионального расследования, а не его имитации — эпизодов применения химического оружия в Сирии. И сейчас мы продолжаем добиваться от ОЗХО выезда ее специалистов на территории Сирии для ознакомления с обнаруженными сирийским правительством складами химоружия, оставленными боевиками в освобожденных районах", — сказал постпред России на заседании СБ ООН по Сирии.

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