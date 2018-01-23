Механизм ООН-ОЗХО стал предметом политических манипуляций, заявил Небензя

ООН, 23 янв — РИА Новости. Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) стал предметом политических манипуляций, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"К сожалению, прекративший свое существование СМР провалил расследование, которое с научно-технической точки зрения было полностью несостоятельным, и стал инструментом политических манипуляций", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>