Россия предложила создать орган по расследованию применения химоружия

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

"Мы хотим подняться над разногласиями и предложить создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия. Он должен быть профессиональным и деполизитизированным", — сказал Небензя.

"Мы подготовили соответствующий проект резолюции, просим секретариат распространить его. Рассчитываем, что в ближайшее время члены СБ проработают нашу инициативу… Мы готовы к предметным консультациям", — добавил Небензя.