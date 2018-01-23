Путин и Эрдоган обсудили подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили выходящую на финишную прямую подготовку к предстоящему в Сочи конгрессу нацдиалога Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена выходящая на финишную прямую подготовка к предстоящему в Сочи конгрессу сирийского национального диалога. Выражена надежда, что конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также договоренностями, достигнутыми в рамках астанинского процесса", — говорится в сообщении.

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