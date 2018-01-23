В Сирии почти десять тысяч человек вернулись в свои дома за сутки

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Почти 10 тысяч человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает во вторник Центр по примирению враждующих сторон.

"Всего за сутки в свои дома вернулось 9711 человек, в том числе в провинции РИФ-ДАМАСК – 9578, в провинции Хама – 63, в провинции Хомс – 14, в провинции Дейр-эз-Зор – 56 человек", — говорится в сообщении.

Также в течение суток российско-иранско-турецкий совместный координационный центр зафиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Дераа и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

Центр доставил более 2 тонн продовольствия в населенный пункт Расм-Эль-Хермель провинции Алеппо, а также питьевую воду в населенный пункт Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор.

Было обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Хаджми и Эт-Тайиба провинции Дераа. Жителям доставлены продукты питания и предметы первой необходимости.

В городе Хомс прошла благотворительная акция, в которой приняли участие представители российского центра по примирению, учащиеся школы "Имад Адин Альносиф" и воспитанники детского сада "Кус Казах", которым были переданы 177 подарочных наборов от Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".

Российскими военными врачами за сутки оказана медпомощь 143 сирийцам.

Российский центр во взаимодействии с министерством по делам национального примирения Сирии и комитетами национального примирения сирийских провинций принимает меры по возвращению беженцев к местам прежнего проживания. Так, 22 января было объявлено о начале массового возвращения беженцев в населенный пункт Эль Бувайда. За прошедший день в свои дома вернулось 1,5 тысячи семей (более 9,5 тысяч человек).

Решение о возвращении беженцев было принято после длительных переговоров при посредничестве российского центра и по результатам проверки населенного пункта на безопасность и готовность инфраструктуры.

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