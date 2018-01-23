ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. ООН приостановила отправку в Сирию гуманитарной помощи из Турции из-за боевых действий в сирийском городе Африн, заявил во вторник официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

"20 января ООН временно прекратила поставки гуманитарной помощи из Турции в связи с ситуацией с безопасностью. Это коснулось 123 грузовиков, которые должны были доставить на продовольствие, стройматериалы и медикаменты. Они не могут это сделать из-за столкновений", — сказал Дюжаррик на брифинге.

Он призвал обеспечить защиту мирных граждан и предоставить гуманитарным организациям доступ для обеспечения помощи всем, кто в ней нуждается.

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