Коалиция США заявила, что уничтожила до 150 боевиков ИГ* в Сирии 20 января

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Коалиция во главе с США уничтожила до 150 террористов "Исламского государства"* в сирийском городе Аш-Шафа 20 января, говорится в заявлении Центрального командования США.

"В ходе операции "Непоколебимая решимость" было ликвидировано около 140-150 террористов ИГ около Аш-Шафа 20 января", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что содействие на земле оказывали Сирийские демократические силы.

"Продолжающиеся обнаружения боевиков ИГ и их объектов укрепляют приверженность коалиции в достижении долгосрочной победы над ИГ*", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная в России