ООН: обстрел в районе Африна привел к жертвам среди мирных жителей

ООН, 23 янв — РИА Новости. В результате обстрелов в районе Африна есть жертвы среди мирных жителей, около 6 тысяч человек покинули свои дома, сообщил во вторник представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В последние дни в результате обстрелов погибли мирные жители", — сказал он на брифинге для журналистов. По его словам, наиболее мощные обстрелы ведутся в приграничных с Турцией городах. Также он обратил внимание на сообщения об "ударах с сирийской территории по Турции".

"По оценкам наших коллеги из гуманитарной миссии, 5 тысяч человек нашли убежище в ближайших деревнях. Еще около 1 тысячи отправились в Алеппо", — сказал Дюжаррик.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.