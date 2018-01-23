Лаврентьев разослал приглашения на конгресс нацдиалога Сирии

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев от имени России, Ирана и Турции отправил приглашения для участия в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

Копия приглашения имеется в распоряжении РИА Новости.

"От имени России, Ирана и Турции приглашаем вас принять участие в народном сирийском диалоге в Сочи, который пройдет в городе Сочи 29-30 января текущего года, и проведение которого было предложено президентами государств Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 ноября 2017 года", — говорится в тексте приглашения.

Работа конференции Сочи направлена на поддержку межсирийского диалога в самом широком спектре, с целью продвижения условий по созданию обновленной Сирии во всех слоях сирийского общества, сохраняя ее единство и целостность территорий и независимость, отмечается в документе.

© РИА Новости Копия приглашения на Конгресс по Сирии в Сочи © РИА Новости Копия приглашения на Конгресс по Сирии в Сочи

Конгресс даст новый толчок для политического урегулирования в Сирии согласно резолюции 2254 СБ ООН и будет содействовать к переходу к мерам в рамках межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН, подчеркивается в приглашении.

"Также приглашаются представители ООН и наблюдатели от Великобритании, Китая, США и Франции — как страны-постоянные члены Совета безопасности. А также Египет, Иордания, Ирак, Казахстан, Ливан, Саудовская Аравия для участии в конференции", — говорится в документе.

Организаторы встречи также обещают, что российская сторона уладит все вопросы с транспортом, проживанием и пребыванием в Сочи.