Юг Турции обстреляли из Африна

Бойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в Африне. Архивное фото

Бойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в Африне. Архивное фото

АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Город Рейханлы провинции Хатай и центр одноименной провинции Килис на юге Турции вновь подверглись ракетному обстрелу из сирийского Африна, пострадавших нет, сообщили во вторник местные власти и СМИ.

"Со стороны Африна по Килису была выпущена ракета, на место ее падения немедленно прибыли экстренные службы, никто не пострадал", — говорится в заявлении администрации провинции Килис.

Отмечается, что по району на сирийской территории, откуда была произведена атака, турецкая артиллерия открыла ответный огонь.

Об обстреле Рейханлы сообщила газета Hurriyet. По ее данным, выпущенная по городу ракета разорвалась в оливковой роще.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.