Катар поддержал операцию Турции в Африне

ДУБАЙ, 23 янв — РИА Новости. Катар поддерживает начало военной операции Турции в сирийской Африке, заявила катарскому агентству новостей QANA официальный представитель МИД Катара Люлю аль-Хатыр.

"Операция Турции в сирийском Африне, которая началась в субботу, связана с защитой национальной безопасности и обеспечением безопасности ее границ из-за нарушений ее границ и многочисленных террористических вылазок на ее территории, поэтому Катар поддерживает ее", — отметила аль-Хатыр.

Кроме того, по ее словам, таким образом Турция предотвращает распад сирийской территории.

"Турция — влиятельный член НАТО, действует для обеспечения стабильности и равновесия в регионе, и Катар полностью уверен в желании Турции обеспечить безопасность гражданского населения и единство сирийской территории", — добавила представитель МИД Катара.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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