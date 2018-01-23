Сирийская армия отразила атаки террористов в Латакии

ДАМАСК, 23 янв — РИА Новости. Армия Сирии и союзные силы отразили атаки террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на севере провинции Латакия, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

"Сирийская армия отразила попытку нападения террористов "Джебхат ан-Нусра"* и подчиненных им группировок в направлении деревни Сараф на севере провинции Латакия. Ликвидировано 13 боевиков", — рассказал собеседник агентства.

На юге провинции Идлиб правительственные войска продолжают зачищать периметр освобожденной несколько дней назад авиабазы Абу-Духур, где отряды террористов также продолжают предпринимать попытки контратаковать сирийскую армию.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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