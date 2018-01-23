Сирийская армия отразила атаки террористов в Латакии

ДАМАСК, 23 янв — РИА Новости. Армия Сирии и союзные силы отразили атаки террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на севере провинции Латакия, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
На юге провинции Идлиб правительственные войска продолжают зачищать периметр освобожденной несколько дней назад авиабазы Абу-Духур, где отряды террористов также продолжают предпринимать попытки контратаковать сирийскую армию.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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