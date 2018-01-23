ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди опасается роста числа перемещенных лиц из-за операции Турции в сирийском Африне.

"Любые боевые действия приводят к переселению людей в Сирии. Мы видели это в Идлибе, где свои дома покинуло свыше 200 тысяч человек. Так что это нас постоянно заботит. Я бы хотел надеяться, что (операция — ред.) не приведет к этому (росту числа перемещенных лиц — ред.), но любые военные действия провоцируют переселение", — сказал он РИА Новости.

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