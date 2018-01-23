В МИД обеспокоены западными методами решения вопросов по Сирии и Ирану

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Москва рассмотрит предложение о присоединении к контактной группе по Ирану, если оно поступит, но беспокоит тенденция к закрытым и сепаратным формам переговоров, к которым в последнее время прибегают США и их западные партнеры, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь с визитом в Лондоне.

"Когда и если какие-то идеи такого рода поступят мы их, конечно, рассмотрим", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, как будет реагировать Москва в случае, если ей будет предложено присоединиться к контактной группе по Ирану.

"Но сразу хочу сказать, что беспокоит все определеннее проявляющаяся в последнее время тенденция к сепаратным, откровенно закрытым и нетранспарентным форматам работы так называемой западной группы и некоторых других стран, которые относятся к разряду "единомышленников" США и их европейских союзников", — добавил Рябков.

Он отметил, что примеров такого рода сепаратных переговоров за последнее время накопилось очень много.

"Это и ванкуверские "посиделки" по ситуации вокруг Корейского полуострова, это и сегодняшнее мероприятие в Париже, которое, по сути дела, представляет собой серьезнейший удар по Конвенции о запрещении химического оружия и международной системе обеспечения подлинно правового подхода к вопросам установления ответственности за серьезные преступления и нахождения форм преследования виновных в такого рода преступлениях", — сказал замглавы МИД РФ. На 23 января в Париже запланирована встреча по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия, в ней примет участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Все, что делают США и их европейские союзники, продиктовано чистой геополитикой, она реализуется совершенно негодными средствами", — констатировал Рябков.

"Все, что делают США и их европейские союзники, продиктовано чистой геополитикой, она реализуется совершенно негодными средствами. Манеры, принятые нашими западными коллегами, о чем в последние дни многократно говорил министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров нас совершенно не устраивают. Но это не тот случай, когда мы будем взывать к здравому смыслу", — констатировал Рябков.

По его словам сейчас "идет определенная игра на повышение ставок, расшатываются фундаментальные основы международных объединительных механизмов, наработавших большой богатый опыт работы именно в коллегиальном, коллективном, консенсусном ключе".

"Все это приносится в жертву амбициям ряда государств, которые никак не могут смириться с тем, что у них не получается диктовать свою волю другим, и эти другие, включая Россию, предлагают реальную работоспособную альтернативу решения тех же самых проблем. Но альтернативу, основывающуюся строго на уважении норм и принципов международного права, полного соблюдения соответствующих обязательств, альтернативу, исключающую волюнтаризм и некие упражнения "на заданную тему", которые выполняются по указке из одной или нескольких столиц, считающих себя вправе писать некие сценарии для целых регионов", — резюмировал замглавы МИД РФ.

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