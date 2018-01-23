В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия и Турция зафиксировали по три нарушения режима прекращения огня за прошедшие сутки в Сирии, сообщается в информационном бюллетени Минобороны РФ.
Добавляется, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
Также в течение дня медицинскую помощь получили 143 человека.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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