В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия и Турция зафиксировали по три нарушения режима прекращения огня за прошедшие сутки в Сирии, сообщается в информационном бюллетени Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 случая стрельбы в провинциях: Алеппо – 1, Латакия – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 случая стрельбы в провинциях: Дамаск – 2, Деръа – 1", — говорится в сообщении.

Добавляется, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Также в течение дня медицинскую помощь получили 143 человека.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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