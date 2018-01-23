В Анкаре ограничили общественные мероприятия на время операции в Африне

АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Все общественные мероприятия в Анкаре во время операции ВС Турции в сирийском Африне должны проводиться только с разрешения местных властей, говорится в заявлении администрации турецкой столицы.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган осудил прокурдскую Партию демократии народов Турции, которая, по его словам, призывает "выйти народ на улицы" в знак протеста против операции в Африне. По словам турецкого лидера, силы безопасности воспрепятствуют проведению таких акций.

"Появилась информация о том, что ряд партий и общественных организаций с помощью соцсетей призывают к протестам против операции "Оливковая ветвь". Подобные акции в общественных местах могут привести к нежелательным инцидентам, а также стать мишенью террористов. Поэтому из соображений безопасности и обеспечения общественного порядка во время операции все общественные мероприятия должны проводиться только по разрешению администрации Анкары", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае нарушения этого порядка к нарушителям будут применяться меры, предусмотренные Уголовным кодексом.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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