Военные из РФ помогли 9,5 тысячам сирийских беженцев вернуться в свои дома

ЭЛЬ-БУВАЙДА (Сирия), 23 янв – РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии организовали возвращение более 9,5 тысячи беженцев в населенный пункт Эль-Бувайда провинции Риф Дамаск, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Виктор Паньков.

"Процесс переговоров шел сложно, но совместными усилиями это удалось сделать. Мы провели совместную рабочую поездку по населенному пункту, оценили обстановку, в особенности — его безопасность. Добивались скорейшего возвращения мирного населения. Удалось привезти 1,5 тысячи семей, это более 9,5 тысячи беженцев", — сказал он.

По словам министра по делам национального примирения Сирии Али Хайдара, его ведомство сотрудничает с ЦПВС на постоянной основе.

"Сегодняшняя акция — лишь малая часть той работы, которую мы проводим с офицерами Центра по примирению. Решение о возвращении беженцев было принято совместно, по результатам проверки населенного пункта с точки зрения безопасности и готовности инфраструктуры. Российские военные также помогли решить ряд логистических вопросов", — сказал он.

Населенный пункт расположен в шести километрах от столицы Сирии. Он опустел пять лет назад из-за боевых действий. Позиции боевиков оппозиции находятся в 25 километрах от Эль-Бувайды.

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