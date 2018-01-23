Число погибших при обстреле квартала в Дамаске возросло до девяти человек

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Число жертв минометного обстрела боевиков в квартале Баб-Тума в историческом центре Дамаска увеличилось до девяти, 21 человек пострадал, сообщает агентство SANA.

Ранее сообщалось о пяти погибших и восьми раненых в квартале Баб-Тума. По данным полиции, минометным обстрелам из Джобара также подвергся христианский район Кассаа и Дувейлия.

Как отмечает агентство со ссылкой на источник, один из снарядов, запущенных боевиками, попал в автобусную станцию, в результате чего погибли люди.

Террористы в восточном пригороде Дамаска и в поселении Джобар в частности, нарушая договоренности по зонам деэскалации, продолжают регулярно обстреливать центр и спальные кварталы Дамаска, также минометным и ракетным обстрелам подвергается историческая часть сирийской столицы.