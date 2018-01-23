Глава USAID посетил Ракку

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Глава агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин посетил в понедельник город Ракка в Сирии.

"Сегодня я посетил Ракку в Сирии вместе с (командующим Центральным командованием США) генералом (Джозефом) Вотелом. Поддержка Америкой гуманитарных инициатив и инициатив по стабилизации сеет семена надежды и продвигает нашу национальную безопасность", — написал Грин на своей странице в Twitter.

Ракка с 2014 года находилась под контролем боевиков группировки "Исламское государство"*. В 2017 году город был освобожден отрядами "Сирийских демократических сил" (СДС) при активной поддержке США. Ракка остается под контролем СДС, там же действуют американские военные и гражданские специалисты, несмотря на протесты официального Дамаска, который не давал США разрешения на проведение операции на своей территории.

По данным Минобороны России, в ходе военной операции город был сильно разрушен, что подтверждают фотографии, опубликованные журналистами, которые освещали визит главы USAID.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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