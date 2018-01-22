Сирийское урегулирование выходит на новый уровень, считает Чижов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Урегулирование сирийского кризиса выходит на новый уровень, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Комментируя позицию ЕС по данному вопросу, Чижов отметил, что Евросоюз как объединение свое содействие урегулированию ситуации до сих пор ограничивал участием в международной гуманитарной помощи посредством ООН.

"Сирийское урегулирование сейчас выходит на новый уровень. Как поведет себя ЕС, будет видно", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Российский дипломат также добавил, что в политической плоскости ЕС основывает свою позицию на том, что во главе угла должен быть женевский процесс под эгидой ООН.

"Мы не против, естественно", — заявил Чижов, добавив, что никто не оспаривает, что окончательные параметры политического урегулирования в Сирии будут сформированы в рамках женевского процесса.

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