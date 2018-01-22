США надеются на создание совместно с Турцией "зоны безопасности" в Сирии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на совместную работу с турецким правительством по созданию "зоны безопасности" на северо-западе Сирии, сообщает агентство Рейтер.

"Мы (находимся) в переговорах с турками и некоторыми силами на месте относительно того, как мы можем стабилизировать ситуацию и разрешить полноправные опасения Турции за свою безопасность", — цитирует агентство главу госдепартамента. По его словам, американские власти хотят посмотреть и оценить, смогут ли они сотрудничать по созданию необходимой Турции "зоны безопасности".

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, операция проводилась с целью создания 30-километровой зоны безопасности и очистки ее от террористов. Согласно данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже премьер-министр Турции Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне в воскресенье.

Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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