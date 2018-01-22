Лавров: Москва поддерживает усилия Эр-Рияда по объединению оппозиции Сирии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва поддерживает усилия Саудовской Аравии по объединению оппозиции Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с делегацией сирийской комиссии по переговорам (СКП).

"Мы были готовы к контакту с вашей делегацией сразу после того, как в Эр-Рияде состоялись консультации под эгидой наших саудовских коллег по объединению трех групп сирийской оппозиции – эр-риядской, каирской и московской. Мы активно поддерживали усилия Саудовской Аравии по достижению того результата, который был достигнут", — заявил Лавров на встрече с делегацией СКП.

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