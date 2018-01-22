МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Создание четырёх зон деэскалации позволило снизить насилие в Сирии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Согласованные в рамках астанинского процесса договоренности о создании четырех зон деэскалации… позволили существенно снизить уровень насилия", — заявил Лавров на переговорах с делегацией сирийской комиссии по переговорам (СКП).

"В целом ситуация лучше, гораздо лучше, чем она была год назад", — добавил он.

В Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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