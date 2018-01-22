Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главная цель конгресса сирийского нацдиалога в Сочи — обеспечить функционирование женевского процесса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главная цель сочинского конгресса – обеспечить максимально эффективное функционирование женевского процесса под эгидой ООН с тем, чтобы диалог между всеми сирийцами принес результат, который так ждут все группы сирийского населения", — сказал Лавров на встрече с главой делегации сирийской комиссии по переговорам Насером аль-Харири.

"Мы старались сформировать список приглашенных на сочинский конгресс таким образом, чтобы эта цель — цель собрать под одной крышей всех представителей сирийского общества, как правительства, так и оппозиции, была достигнута", — добавил он.

Конгресс сирийского нацдиалога состоится 29-30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тысяч представителей сирийского общества.

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